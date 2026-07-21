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VOV.VN - Từ dấu hiệu vi phạm tại Phòng giao dịch Mạo Khê thuộc Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Quảng Ninh, Công an Quảng Ninh đã điều tra, xác định sai phạm của 4 bị can trong hoạt động cấp tín dụng sai quy định gây thiệt hại cho ngân hàng trên 96 tỷ đồng.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_6.-4-can-bo-ngan-hang-cap-tin-dung-trai-quy-dinh-gay-thiet-hai-hon-96-ty-dong.m3u8
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Từ khóa
4 cán bộ ngân hàng cấp tín dụng trái quy định gây thiệt hại hơn 96 tỷ đồng
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2026-07/tiktok_6.-4-can-bo-ngan-hang-cap-tin-dung-trai-quy-dinh-gay-thiet-hai-hon-96-ty-dong.m3u8
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