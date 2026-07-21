4 cán bộ ngân hàng cấp tín dụng trái quy định gây thiệt hại hơn 96 tỷ đồng

Tóm tắt

VOV.VN - Từ dấu hiệu vi phạm tại Phòng giao dịch Mạo Khê thuộc Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Quảng Ninh, Công an Quảng Ninh đã điều tra, xác định sai phạm của 4 bị can trong hoạt động cấp tín dụng sai quy định gây thiệt hại cho ngân hàng trên 96 tỷ đồng.

