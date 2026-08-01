Tóm tắt

VOV.VN - TAND TP Hà Nội ngày 31/7 đã tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ giả danh đệ tử sư thầy Thích Tuệ Hải để bán thuốc nam, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Trần Huy Hoàng bị phạt 15 năm tù; Dương Quốc Lập và Dương Văn Tuấn cùng lĩnh 13 năm tù. Mười hai bị cáo còn lại nhận 36 tháng tù nhưng được hưởng án treo.