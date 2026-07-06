6 giờ nghẹt thở giải cứu bé gái bị bắt cóc, phát hiện manh mối cách nhà 70km

Tóm tắt

VOV.VN - Bé gái 6 tuổi bất ngờ bị gã đàn ông lạ mặt bắt cóc khi đang bán hoa quả ven đường. Từ manh mối camera cách hiện trường 70km, cảnh sát đã có cuộc chạy đua với thời gian, bắt giữ nghi phạm và giải cứu an toàn nạn nhân.

