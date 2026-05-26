Án chung thân trong trại giam cải tạo ra sao?

Từ phút nóng giận đến bản án chung thân

Chia sẻ về quá trình chấp hành án tại Trại giam Phú Sơn 4, Bộ Công an, phạm nhân Đ.T.H (quê Ninh Bình) cho biết cuộc sống trong trại giam hiện khá ổn định, điều kiện sinh hoạt và cơ sở hạ tầng được đảm bảo, cán bộ quản giáo thường xuyên quan tâm, động viên phạm nhân cải tạo tốt.

Trong suốt thời gian thi hành án, H đã được tham gia nhiều công việc lao động, học nghề khác nhau như làm mi giả, làm bạc và hiện tại là nghề làm tóc giả. Theo H, các công việc phù hợp với sức lao động của phạm nhân và không quá khó để tiếp cận. “Vào đây rồi thì chỉ biết cúi đầu cải tạo, cố gắng lao động để sớm ngày trở về”, phạm nhân H chia sẻ.

Học nghề, lao động để hướng tới tái hòa nhập cộng đồng, qua đó phạm nhân có án dài đã thay đổi nhận thức sau nhiều năm chấp hành án

H cho biết, mục tiêu lớn nhất hiện nay là cải tạo tốt để được xem xét giảm án, sớm trở về hòa nhập với cộng đồng và làm lại cuộc đời. Nhắc lại nguyên nhân dẫn đến việc phải chịu án chung thân, phạm nhân Đ.T.H cho biết trước đây làm lao động tự do. Trong một lần va chạm giao thông trên đường đi làm về, do không giữ được bình tĩnh và lời qua tiếng lại, H đã dùng hung khí đâm tử vong người xảy ra va chạm với mình.

Theo H, sự việc xảy ra chỉ vì phút nóng giận, bộc phát và đến nay bản thân luôn cảm thấy hối hận. “Bây giờ có hối hận thì cũng quá muộn rồi, chỉ biết cố gắng cải tạo để sớm trở về với gia đình và xã hội”, H nói.

Sau nhiều năm chấp hành án, phạm nhân này cho biết bản thân đã thay đổi nhiều về tư duy và cách hành xử, trở nên chững chạc, suy nghĩ chín chắn hơn trước.

Từ chính sai lầm của mình, phạm nhân Đ.T.H mong mọi người khi gặp mâu thuẫn hay va chạm trong cuộc sống cần giữ bình tĩnh, giải quyết bằng lời nói thay vì hành động.

Ngoài việc lao động, học nghề, H cho biết bản thân còn học được nhiều điều về tình người trong môi trường cải tạo. Theo H, các phạm nhân trong trại thường động viên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, nhất là khi gặp khó khăn, ốm đau, bệnh tật. Bên cạnh đó, nhờ sự giáo dục, động viên thường xuyên của cán bộ quản giáo và ban giám thị, nhiều phạm nhân đã có chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và quyết tâm cải tạo tốt để làm lại cuộc đời.

Cái giá phải trả thực sự quá đắt

Chấp hành mức án 24 năm 6 tháng tù về các tội cướp tài sản, cướp giật tài sản và bắt giữ người trái pháp luật, phạm nhân Đ.Q.H (quê Thái Nguyên) cho biết chỉ mong sớm được trở về xã hội, làm lại cuộc đời. “Quãng thời gian ở đây dài nên tôi có nhiều suy nghĩ về gia đình, người thân và luôn cố gắng cải tạo tốt để được trở về sớm”, H nói.

Những ngày cải tạo dài hạn phía sau song sắt, phạm nhân dần đã học được cách giữ bình tĩnh để tránh những hậu quả đáng tiếc sau này

Theo phạm nhân này, trong quá trình cải tạo, cán bộ quản giáo thường xuyên giáo dục, động viên để phạm nhân yên tâm chấp hành án, hướng tới việc tái hòa nhập cộng đồng. H cho biết, cuộc sống trong trại giam cũng giống như một môi trường tập thể, nơi các phạm nhân biết chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là với những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc ít được gia đình thăm nom. “Anh em phạm nhân ở đây ai khó khăn thì giúp nhau cái đó...”, H chia sẻ.

Nói về nhận thức sau thời gian dài cải tạo, phạm nhân Đ.Q.H cho biết, bản thân đã hiểu rõ những sai lầm từng gây ra và cho rằng cái giá phải trả là quá lớn. “Vào đây cải tạo tôi mới nhận thức được tất cả sai lầm của mình. Cái giá phải trả quá đắt”, H nói.

Theo H, hiện nay điều mong muốn lớn nhất là được sớm trở về xã hội, có cơ hội làm lại từ đầu và bù đắp những lỗi lầm đã gây ra cho gia đình, người thân.

Sinh năm 1986, phạm nhân Đ.Q.H cho biết trong thời gian chấp hành án đã được học và làm nhiều nghề khác nhau như làm tóc, làm mi giả, làm bạc, may mặc… Qua mỗi công việc, H đều cố gắng học hỏi để thành thạo nghề. “Mỗi nghề có đặc thù riêng nhưng vào đội nào thì mình cố gắng học và làm quen với công việc ở đó”, H chia sẻ.

Theo phạm nhân Đ.Q.H, ngoài công tác lao động, việc giáo dục trong trại giam được duy trì thường xuyên. Cán bộ quản giáo liên tục động viên, định hướng để phạm nhân giữ suy nghĩ tích cực, yên tâm cải tạo và tránh những tư tưởng lệch lạc.

“Khi vi phạm tôi chưa nghĩ đến hậu quả, cũng không hiểu biết nhiều về pháp luật nên mới phải trả giá như hôm nay”, H nói.

Từ trải nghiệm của bản thân, phạm nhân này gửi lời nhắn tới giới trẻ cần tìm hiểu pháp luật, tránh để sự thiếu hiểu biết và những hành động bồng bột đẩy bản thân vào vòng lao lý. “Tôi mong các bạn trẻ nâng cao nhận thức pháp luật để tránh đi vào vết xe đổ của chúng tôi. Cái giá phải trả thực sự quá đắt”, H chia sẻ.

“Cầm tay chỉ việc” cho phạm nhân

Liên quan đến công tác cải tạo các phạm nhân phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nhiều người phải chấp hành án chung thân, Thiếu tá Trần Ngọc Tùng, cán bộ Trại giam Phú Sơn 4 của Bộ Công an cho biết việc giáo dục, quản lý nhóm phạm nhân này luôn được thực hiện chặt chẽ và sát sao.

Theo cán bộ trại giam, phần lớn phạm nhân có mức án dài khi mới vào trại thường có tâm lý dao động, chưa ổn định tư tưởng và khó yên tâm cải tạo. Vì vậy, cán bộ quản giáo phải thường xuyên gặp gỡ, giáo dục, nhắc nhở và động viên để họ xác định rõ trách nhiệm chấp hành án phạt tù theo đúng quy định pháp luật.

“Đối với những phạm nhân án dài, cán bộ quản giáo phải thường xuyên giáo dục, động viên để họ yên tâm tư tưởng và xác định rõ quá trình cải tạo của mình”, Thiếu tá Trần Ngọc Tùng cho biết.

Theo cán bộ Trại giam Phú Sơn 4, bên cạnh công tác giáo dục, việc tổ chức lao động, dạy nghề cho phạm nhân cũng được chú trọng nhằm giúp họ rèn luyện ý thức, kỹ năng nghề nghiệp và tạo động lực cải tạo tốt.

Đối với các công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì như làm tóc giả, cán bộ quản giáo phải trực tiếp hướng dẫn, “cầm tay chỉ việc” cho phạm nhân trong từng công đoạn. “Cán bộ thường xuyên hướng dẫn dạy nghề, động viên phạm nhân trong từng phần việc cụ thể để họ làm quen và hoàn thành công việc”, Thiếu tá Trần Ngọc Tùng chia sẻ.

Thiếu tá Tùng cho biết, công tác giáo dục phạm nhân án dài được thực hiện chặt chẽ, nhân văn để họ sớm hòa nhập cộng đồng

Theo vị cán bộ này, dù là những phạm nhân phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hay án chung thân, nếu được giáo dục, động viên đúng cách thì đa số đều có chuyển biến tích cực trong nhận thức và thái độ cải tạo.

Thiếu tá Trần Ngọc Tùng thông tin thêm, công tác quản lý đối với phạm nhân có án dài luôn được thực hiện nghiêm ngặt hơn, kết hợp giữa giáo dục tư tưởng và các biện pháp quản lý chặt chẽ. “Đối với nhóm phạm nhân này, ngoài giáo dục còn phải áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp và thường xuyên động viên để họ không nảy sinh tư tưởng tiêu cực trong quá trình chấp hành án”, cán bộ Trại giam Phú Sơn 4 nhấn mạnh.