An Giang quyết tâm không để “tín dụng đen” hoạt động trên địa bàn tỉnh

“Quyết tâm đẩy lùi “tín dụng đen", không để hoạt động “tín dụng đen” xuất hiện trên địa bàn tỉnh An Giang” - đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm của Công an tỉnh An Giang được tổ chức ngày 15/7.



Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng, thời gian vừa qua, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo các lực lượng tổ chức kiểm soát hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn khá tốt. Tuy nhiên, hiện nay, thủ đoạn của các đối tượng hoạt động liên quan đến “tín dụng đen” ngày càng tinh vi, với vỏ bọc là các công ty, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, hỗ trợ tài chính, các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” chủ động tìm đến những người có nhu cầu vay vốn thông qua quảng cáo trên tờ rơi tiếp thị, qua mạng mạng xã hội, gửi tin nhắn bằng sim rác... chúng không cần thế chấp, người dân chỉ cần có chứng minh thư nhân dân, giấy đăng ký xe hoặc sổ hộ khẩu phô tô là có thể vay được tiền; giấy tờ vay nợ không thể hiện lãi suất...

Công an tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm

Để ngăn chặn vấn nạn “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình yêu cầu, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp, không để “tín dụng đen” xuất hiện trên địa bàn gây ra nhiều hệ lụy, làm mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, làm gia tăng một số tội phạm khác.



Đồng thời Công an tỉnh An Giang chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng khác tăng cường thông tin tuyên truyền, vận động người dân không vay tiền theo hình thức trên; khuyến khích người dân tố giác những đối tượng có liên quan đến tín dụng đen tới cơ quan chức năng. Các phường, xã, tổ dân phố, lực lượng đoàn viên, thanh niên... tổ chức ra quân bóc, xóa tờ quảng cáo “cho vay không thế chấp” dán tại trụ điện…/.