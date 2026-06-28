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VOV.VN - Tòa án nhân dân TP Hà Nội trong các ngày 24 và 25/6 mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 17 bị cáo trong vụ án lên kịch bản và phân vai cướp tài sản như phim hành động.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_an_phat_nghiem_khac_cho_nhom_doi_tuong_len_kich_ban_cuop_lai_o_to_da_ban.m3u8
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2026-06/tiktok_an_phat_nghiem_khac_cho_nhom_doi_tuong_len_kich_ban_cuop_lai_o_to_da_ban.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
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