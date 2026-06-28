Tóm tắt

VOV.VN - Tòa án nhân dân TP Hà Nội trong các ngày 24 và 25/6 mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 17 bị cáo trong vụ án lên kịch bản và phân vai cướp tài sản như phim hành động.