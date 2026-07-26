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VOV.VN - Mới đây, bà Nguyễn Thị Mai (58 tuổi, ở phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bị lực lượng chức năng phường Nha Trang thu giữ gánh hàng rong vì bán trái cây dạo dọc bờ biển Nha Trang.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_3_ba-ban-hang-rong-hat-tieng-anh-noi-tieng-nha-trang-bi-xu-ly-vi-pham.m3u8
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2026-07/tiktok_3_ba-ban-hang-rong-hat-tieng-anh-noi-tieng-nha-trang-bi-xu-ly-vi-pham.m3u8
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