Tóm tắt

VOV.VN - Mới đây, bà Nguyễn Thị Mai (58 tuổi, ở phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bị lực lượng chức năng phường Nha Trang thu giữ gánh hàng rong vì bán trái cây dạo dọc bờ biển Nha Trang.

