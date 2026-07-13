Ba cựu lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên lĩnh án

Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Đăng Giáp, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên 1 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm; đồng thời cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý tại các cơ sở y tế trong thời hạn 1 năm kể từ khi chấp hành xong bản án.

Hai bị cáo Nguyễn Ngọc Hoàng, nguyên Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu và Bùi Ngọc Đức, nguyên Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cùng bị tuyên án 1 năm 3 tháng tù, đồng thời bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý tại các cơ sở y tế trong thời hạn 1 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Phiên xét xử sơ thẩm diễn ra từ ngày 9 đến ngày 13/7/2026.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên phải hoàn trả cho Bảo hiểm xã hội Đắk Lắk hơn 644 triệu đồng đã thanh toán không đúng quy định; đồng thời hoàn trả cho các bệnh nhân hơn 58 triệu đồng là khoản chi phí khám, chữa bệnh người bệnh đã tự thanh toán do cơ quan BHXH từ chối chi trả.

Theo nhận định của HĐXX, bị cáo Nguyễn Ngọc Hoàng là người trực tiếp quản lý máy tán sỏi. Khi thiết bị của bệnh viện hư hỏng, bị cáo không báo cho người bệnh, tự ý mượn máy của Công ty TNHH Khả Lộc để sử dụng; đồng thời chỉ đạo bác sĩ áp dụng phương pháp điều trị khác nhưng vẫn ghi trong hồ sơ là kỹ thuật nội soi tán sỏi bằng laser để làm căn cứ thanh toán BHYT. Bị cáo trực tiếp tham gia 46 ca phẫu thuật và tổ chức thực hiện tổng cộng 580 dịch vụ kỹ thuật.

Đối với bị cáo Bùi Ngọc Đức, dù biết việc sử dụng máy mượn không đúng quy định nhưng vẫn ký 241 biên bản hội chẩn, tham gia phân công ê-kíp phẫu thuật, gây mê và trực tiếp gây mê trong 41 hồ sơ bệnh án.

HĐXX xác định cả hai bị cáo đã ký hoặc để cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ bệnh án trái quy định. Trong đó, vai trò của bị cáo Hoàng cao hơn do trực tiếp chỉ đạo và thực hiện nhiều dịch vụ kỹ thuật, song được xem xét giảm nhẹ vì đã tích cực khắc phục hậu quả.

Hội đồng xét xử đã làm rõ tội danh của các 3 bị cáo nguyên là lãnh đạo Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên trong vụ án.

Đối với bị cáo Nguyễn Đăng Giáp, HĐXX xác định bị cáo biết máy tán sỏi của bệnh viện không còn hoạt động nhưng không chỉ đạo dừng kỹ thuật hoặc chuyển tuyến bệnh nhân; vẫn ký tiếp nhận máy mượn và không cập nhật thay đổi trang thiết bị với cơ quan BHXH. Tuy nhiên, tòa đánh giá việc làm này xuất phát từ áp lực duy trì hoạt động khám, chữa bệnh trong bối cảnh bệnh viện quá tải, bị cáo không trực tiếp thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhiều đóng góp cho ngành y tế nên được hưởng án treo.

Theo cáo trạng, máy tán sỏi Calculase II của bệnh viện được đưa vào sử dụng từ năm 2015, đến tháng 11/2023 bị hư hỏng và không còn đủ điều kiện hoạt động. Thay vì dừng kỹ thuật hoặc chuyển tuyến, các bị cáo vẫn đưa máy mượn vào sử dụng và không thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý theo quy định.

Từ cuối tháng 11/2023 đến tháng 11/2024, các bị cáo đã thực hiện hoặc hợp thức hóa 587 hồ sơ bệnh án, trong đó có 255 hồ sơ thể hiện đã thực hiện kỹ thuật nội soi tán sỏi khi bệnh viện không đủ điều kiện hoặc không có máy để thực hiện. Hành vi này dẫn đến việc thanh toán BHYT trái quy định và gây thiệt hại cho Quỹ BHYT cùng người bệnh hơn 644 triệu đồng.

Cuối năm 2024, sai phạm được lãnh đạo bệnh viện phát hiện. Sau đó, bệnh viện đã có văn bản gửi cơ quan BHXH thừa nhận việc sử dụng máy tán sỏi và thanh toán dịch vụ kỹ thuật không đúng quy định, đề nghị phối hợp xử lý.