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VOV.VN - Lợi dụng nhà dân kiên cố, lắp đặt nhiều lớp cửa và camera giám sát để che giấu hoạt động, một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh triệt phá.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_bac_ninh_triet_pha_soi_bac_boongke_bat_giu_21_doi_tuong.m3u8
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Bắc Ninh triệt phá sới bạc "boongke", bắt giữ 21 đối tượng
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2026-07/tiktok_bac_ninh_triet_pha_soi_bac_boongke_bat_giu_21_doi_tuong.m3u8
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