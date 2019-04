Bác rể sát hại cháu trai 8 tuổi ở Hà Nội: Lời khai nghi phạm

Vụ án bác rể sát hại cháu trai 8 tuổi vẫn đang gây chấn động với người dân xã Thuỷ Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Danh tính nghi phạm vụ án được xác định là Vũ Huy Toản (sinh năm 1978, trú tại đội 4, xã Thuỷ Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ). Nạn nhân là cháu Nguyễn Hữu Trọng (sinh năm 2011), là cháu gọi Toản bằng bác rể.

Rất đông người dân đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Tại cơ quan công an, Vũ Huy Toản khai chiều 24/4, bắt gặp con gái mình chở Trọng đi học, Toản đuổi theo nói với con gái là để bố chở Trọng đi học cho con đỡ mệt. Sau đó, nghị phạm chở Trọng về nhà mình, dùng xẻng đánh vào đầu khiến cháu bé thiệt mạng tại chỗ.

Vũ Huy Toản khai nguyên nhân ra tay sát hại cháu mình mâu thuẫn với bố mẹ cháu Trọng.

Chia sẻ với PV, anh Nguyễn Hữu Trinh (sinh năm 1985, bố của cháu Trọng) kể trưa 24/4, con trai anh ăn cơm ở nhà Toản. Sau đó, cháu Trọng cùng con gái Toản chở nhau đi học.



Đến 16h30 ngày 24/4, vợ anh Trinh ra trường đón con nhưng không thấy nên gọi điện về báo cho anh.

"Nhận được điện thoại tôi lập tức phóng xe đi tìm con. Người đầu tiên tôi tìm chính là Toản vì trưa con tôi ăn cơm ở đó. Khi gặp Toản ở bãi ngô, tôi hỏi hắn con tôi đâu. Khi đó, Toản nói không biết và còn mời tôi ăn ngô", anh Trinh kể.

Sau đó, chính quyền địa phương cùng hàng trăm người dân cả xã tìm kiếm thâu đêm ở các bãi ngô và các ao hồ nhưng không thấy tung tích của cháu Trọng. Khi công an vào cuộc, anh Trinh có tường trình lại sự việc, sau đó Toản được triệu tập để điều tra ngay trong đêm.

Đến sáng 25/4, qua lời khai của Toản, cơ quan công an cùng gia đình đã tìm thấy thi thể cháu bé tại khu vực chăn nuôi gần nhà Toản.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Theo lời anh Trinh, từ trước đến đến nay 2 gia đình không hề có mâu thẫu gì lớn về kinh tế và sinh hoạt. Vì thế, sự việc xảy ra khiến ai cũng choáng váng và đau xót.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Hiện trường nơi phát hiện thi thể cháu bé.

“Cách đây 3 năm trong một lần vợ chồng Toản mâu thuẫn với nhau, tôi có can ngăn. Nhưng sự việc đã xảy ra rất lâu rồi. Gần đây khi gặp nhau tôi vẫn mời Toản uống nước nói chuyện bình thường", anh Trinh nói.

“Mới hôm qua hai bố con còn chơi đùa cùng nhau mà nay đã âm dương cách biệt”, anh Trinh nghẹn ngào chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Thất (70 tuổi, ông ngoại cháu bé) chia sẻ, chuyện buồn xảy ra quá bất ngờ khiến ai cũng không cầm được nước mắt. Con trai đầu của Toản hôm nay thi lên cấp 3 nhưng bố gây ra chuyện tày trời khiến cháu sợ, chán nản, bỏ thi ở nhà.