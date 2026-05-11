中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt 2 đối tượng chở 140kg xúc xích lậu qua biên giới Lạng Sơn

Thứ Hai, 16:53, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn vừa phát hiện 2 đối tượng vận chuyển trái phép 140kg xúc xích đông lạnh không rõ nguồn gốc qua khu vực biên giới xã Mẫu Sơn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Cụ thể, vào hồi 2 giờ 50 phút ngày 11/5/2026, tại khu vực đường mòn đồi Nặm Lin, thuộc thôn Chi Ma, xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn, Tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma đã phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe mô tô vận chuyển hàng hóa có biểu hiện nghi vấn.

bat 2 doi tuong cho 140kg xuc xich lau qua bien gioi lang son hinh anh 1
2 đối tượng vận chuyển trái phép 140 kg xúc xích đông lạnh không rõ nguồn gốc qua khu vực biên giới xã Mẫu Sơn

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định 2 đối tượng gồm Lâm Văn Khỏe, sinh năm 1993 và Ngô Văn Hèn, sinh năm 1987, cùng trú tại xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đang vận chuyển trái phép tổng cộng 140 kg xúc xích đông lạnh. Mỗi xe chở khoảng 70 kg hàng hóa. Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số xúc xích đông lạnh đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và tính hợp pháp của hàng hóa.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, đưa người, phương tiện cùng toàn bộ tang vật về đồn để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, thời gian gần đây, tình trạng vận chuyển trái phép hàng hóa nhỏ lẻ qua các đường mòn, lối mở khu vực biên giới vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là với các mặt hàng thực phẩm đông lạnh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Các đơn vị đang tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

1_thieu_tuong.jpg

Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh triệt phá hàng loạt đường dây buôn lậu

VOV.VN - Ngày 12/1, tại Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho 3 tập thể, 8 cá nhân thuộc BĐBP tỉnh Quảng Ninh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp cao điểm cuối năm.

Tiến Cường/VOV-Đông Bắc
Tag: Lạng Sơn xúc xích đông lạnh vận chuyển trái phép biên giới Chi Ma Bộ đội Biên phòng hàng lậu thực phẩm không rõ nguồn gốc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh triệt phá hàng loạt đường dây buôn lậu
Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh triệt phá hàng loạt đường dây buôn lậu

VOV.VN - Ngày 12/1, tại Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho 3 tập thể, 8 cá nhân thuộc BĐBP tỉnh Quảng Ninh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp cao điểm cuối năm.

Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh triệt phá hàng loạt đường dây buôn lậu

Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh triệt phá hàng loạt đường dây buôn lậu

VOV.VN - Ngày 12/1, tại Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho 3 tập thể, 8 cá nhân thuộc BĐBP tỉnh Quảng Ninh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp cao điểm cuối năm.

Đà Nẵng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Bính Ngọ
Đà Nẵng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Bính Ngọ

VOV.VN - Một hộ kinh doanh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá vừa bị lượng quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng tịch thu tang vật và xử phạt hành chính 30 triệu đồng.

Đà Nẵng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Bính Ngọ

Đà Nẵng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Bính Ngọ

VOV.VN - Một hộ kinh doanh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá vừa bị lượng quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng tịch thu tang vật và xử phạt hành chính 30 triệu đồng.

Đà Nẵng triệt phá đường dây buôn lậu tôm hùm giống qua đường hàng không
Đà Nẵng triệt phá đường dây buôn lậu tôm hùm giống qua đường hàng không

VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá thành công chuyên án “1225T”, đấu tranh làm rõ đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với thủ đoạn tinh vi, có tổ chức chặt chẽ.

Đà Nẵng triệt phá đường dây buôn lậu tôm hùm giống qua đường hàng không

Đà Nẵng triệt phá đường dây buôn lậu tôm hùm giống qua đường hàng không

VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá thành công chuyên án “1225T”, đấu tranh làm rõ đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với thủ đoạn tinh vi, có tổ chức chặt chẽ.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật