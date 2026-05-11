Bắt 2 đối tượng chở 140kg xúc xích lậu qua biên giới Lạng Sơn

Cụ thể, vào hồi 2 giờ 50 phút ngày 11/5/2026, tại khu vực đường mòn đồi Nặm Lin, thuộc thôn Chi Ma, xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn, Tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma đã phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe mô tô vận chuyển hàng hóa có biểu hiện nghi vấn.

2 đối tượng vận chuyển trái phép 140 kg xúc xích đông lạnh không rõ nguồn gốc qua khu vực biên giới xã Mẫu Sơn

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định 2 đối tượng gồm Lâm Văn Khỏe, sinh năm 1993 và Ngô Văn Hèn, sinh năm 1987, cùng trú tại xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đang vận chuyển trái phép tổng cộng 140 kg xúc xích đông lạnh. Mỗi xe chở khoảng 70 kg hàng hóa. Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số xúc xích đông lạnh đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và tính hợp pháp của hàng hóa.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, đưa người, phương tiện cùng toàn bộ tang vật về đồn để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, thời gian gần đây, tình trạng vận chuyển trái phép hàng hóa nhỏ lẻ qua các đường mòn, lối mở khu vực biên giới vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là với các mặt hàng thực phẩm đông lạnh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Các đơn vị đang tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.