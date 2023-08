Bắt 2 đối tượng quảng cáo dịch vụ khiêu dâm để lừa đảo

Tối 15/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã phối hợp với Công an thành phố Đà Lạt bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi phát tán tờ rơi nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.