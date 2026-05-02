Bắt 2 vụ vận chuyển cát trái phép trong đêm tại Vĩnh Long

Vào lúc 23 giờ 40 phút, ngày 01/5/2026, tại khu vực cửa sông Cửa Đại, Tổ công tác Hải đội Biên phòng 1(Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long) tiến hành kiểm tra một phương tiện vỏ sắt không mang biển kiểm soát, do đối tượng N.V.T (sinh năm 1989, trú tại xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển.

Bộ đội Biên phòng Vĩnh Long làm việc với đối tượng vận chuyển cát bất hợp pháp

Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện đang vận chuyển khoảng 115 m³ cát san lấp nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Trước đó, vào lúc 21 giờ 40 phút, cùng ngày 01/5/2026, tại khu vực cửa sông Hàm Luông (thuộc thủy phận xã Thạnh Hải, tỉnh Vĩnh Long), tổ tuần tra Đồn Biên phòng Cổ Chiên (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long) đã kiểm tra phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ mang biển kiểm soát BTr-6619, có trọng tải toàn phần 95 tấn, công suất máy chính 70CV, do đối tượng H.V.T (sinh năm 1976, trú tại ấp Thạnh Khương, xã Bảo Thạnh, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển. Qua kiểm tra, phương tiện đang vận chuyển khoảng 42 m³ cát san lấp không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Hai phương tiện vận chuyển cát chưa rõ nguồn gốc trong đêm tối bị lực lượng Bộ đội Biên phòng bắt giữ, xử lý

Các vụ vi phạm trên, hiện đang được Hải đội Biên phòng 1 và Đồn Biên phòng Cổ Chiên củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.