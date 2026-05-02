Bắt 2 vụ vận chuyển cát trái phép trong đêm tại Vĩnh Long

Thứ Bảy, 15:23, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên khu vực cửa sông Cửa Đại và cửa sông Cổ Chiên, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển cát san lấp không có giấy tờ hợp pháp.

Vào lúc 23 giờ 40 phút, ngày 01/5/2026, tại khu vực cửa sông Cửa Đại, Tổ công tác Hải đội Biên phòng 1(Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long) tiến hành kiểm tra một phương tiện vỏ sắt không mang biển kiểm soát, do đối tượng N.V.T (sinh năm 1989, trú tại xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển.

Bộ đội Biên phòng Vĩnh Long làm việc với đối tượng vận chuyển cát bất hợp pháp

Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện đang vận chuyển khoảng 115 m³ cát san lấp nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Trước đó, vào lúc 21 giờ 40 phút, cùng ngày 01/5/2026, tại khu vực cửa sông Hàm Luông (thuộc thủy phận xã Thạnh Hải, tỉnh Vĩnh Long), tổ tuần tra Đồn Biên phòng Cổ Chiên (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long) đã kiểm tra phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ mang biển kiểm soát BTr-6619, có trọng tải toàn phần 95 tấn, công suất máy chính 70CV, do đối tượng  H.V.T (sinh năm 1976, trú tại ấp Thạnh Khương, xã Bảo Thạnh, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển. Qua kiểm tra, phương tiện đang vận chuyển khoảng 42 m³ cát san lấp không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Hai phương tiện vận chuyển cát chưa rõ nguồn gốc trong đêm tối bị lực lượng Bộ đội Biên phòng bắt giữ, xử lý

Các vụ vi phạm trên, hiện đang được Hải đội Biên phòng 1 và Đồn Biên phòng Cổ Chiên củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bóc gỡ đường dây khai thác cát lậu trên sông Trà Khúc, Quảng Ngãi

VOV.VN - Thời gian qua, trên sông Trà Khúc, đoạn qua phường Trương Quang Trọng (thành phố Quảng Ngãi cũ), tỉnh Quảng Ngãi, tình trạng khai thác cát lậu xảy ra tinh vi, quy mô lớn vào ban đêm. Sau nhiều tuần mật phục, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xác lập chuyên án, tổ chức đêm vây bắt nghẹt thở, bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL
Tag: vận chuyển cát trái phép ở Vĩnh Long Bộ đội Biên phòng bắt cát lậu khai thác cát trái phép ĐBSCL
