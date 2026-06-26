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Bắt 3 đối tượng mang dao đi cướp tài sản của học sinh

Thứ Sáu, 16:57, 26/06/2026
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VOV.VN - Ngày 26/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng dùng dao uy hiếp một nhóm học sinh để cướp tài sản.

Ba đối tượng dàn cảnh dùng dao để cướp tài sản đã bị bắt gồm: Y Niên Niê (20 tuổi), Y Ji Mi Kbuôr (21 tuổi) và Niê Rôsi (19 tuổi), cùng trú tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk.

Theo điều tra, khoảng 15h45 ngày 22/6, nhóm 8 học sinh THCS ở phường Ea Kao trên đường đi giao lưu bóng đá, khi đến thôn 11A, xã Ea Ktur thì bị 3 đối tượng chặn đường.

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Dựng lại hiện trường 3 đối tượng cướp tài sản của nhóm học sinh. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Y Ji Mi dùng dao Thái Lan uy hiếp, cùng đồng bọn cướp 2 điện thoại iPhone và 1 ba lô thể thao chứa một đôi giày đá bóng, tổng giá trị tài sản khoảng 22,5 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Tổ địa bàn số 4 thuộc Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Ea Ktur và xã Hòa Phú khẩn trương truy xét. Sau gần 10 giờ điều tra, đến khoảng 2h sáng 23/6, lực lượng công an đã bắt giữ cả 3 đối tượng khi đang lẩn trốn tại buôn Kbu, xã Hòa Phú, đồng thời thu hồi toàn bộ tài sản bị cướp.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Trong đó, Y Ji Mi khai dùng dao đe dọa để cướp 2 điện thoại, còn Y Niên trực tiếp lấy chiếc ba lô của các nạn nhân.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
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