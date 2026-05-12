Bắt 3 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ ở Ninh Bình

Ngày 12/5, qua công tác nắm tình hình địa bàn, chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình, Công an phường Châu Sơn đã bắt quả tang 3 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn.

Các đối tượng bị bắt tại nhà nghỉ

Các đối tượng gồm: Đặng Lâm Giang (SN 1982, trú phường Kim Bảng), Phạm Thanh Lan (SN 2003, trú phường Lê Hồ) và Chu Thị Loan (SN 2004, trú phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ ma túy đá và ma túy tổng hợp do các đối tượng mua về để sử dụng.

Tang vật vụ án

Hiện, Công an phường Châu Sơn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.