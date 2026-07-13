Bắt 8 đối tượng mua bán tàng trữ thuốc nổ tại TP.HCM

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng để điều tra về hành vi "Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ" theo quy định tại Điều 305 Bộ luật Hình sự, gồm: Nguyễn Văn Nguyên, Lê Xuân Đức, Nguyễn Anh Minh, Trần Văn Châu, Lê Đức Hương, Nguyễn Công Chính, Trần Thanh Minh và Lê Xuân An.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Theo thông tin ban đầu, ngày 26/6, Công an TP.HCM triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, bắt quả tang Nguyễn Văn Nguyên (57 tuổi; ngụ xã Tà Lài (huyện Tân Phú cũ), TP. Đồng Nai) đang mang theo một túi chứa khoảng 7kg chất nghi là thuốc nổ TNT đến khu vực đường ven biển gần cầu Cửa Lấp, phường Phước Thắng (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), TP.HCM để bán cho Lê Xuân Đức (22 tuổi; ngụ phường Phước Thắng, TP.HCM). Khi các đối tượng vừa thực hiện việc giao nhận thuốc nổ và chuẩn bị giao tiền thì bị lực lượng Công an khống chế, bắt giữ.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 5/2026, Lê Xuân An (48 tuổi, ngụ phường Phước Thắng, TP.HCM) liên hệ với Nguyễn Văn Nguyên đặt mua 7kg thuốc nổ TNT với mục đích bán lại cho các ghe, tàu khai thác hải sản. Sau khi nhận đơn đặt hàng, Nguyên liên hệ với Nguyễn Anh Minh (61 tuổi; ngụ xã Hưng Thịnh (huyện Trảng Bom cũ), thành phố Đồng Nai), là người thường xuyên thu gom thuốc nổ từ các đầu đạn còn sót lại sau chiến tranh để mua lại với giá 400.000 đồng/kg.

Do chưa đủ số lượng theo yêu cầu của người mua, Nguyễn Văn Nguyên đã trộn thêm đất nhằm tăng khối lượng từ 6kg lên 7kg, sau đó vận chuyển bằng xe buýt từ Đồng Nai đến TP.HCM để giao dịch. Khi đến nơi, do Lê Xuân An đang ở tỉnh Khánh Hòa nên đã chỉ đạo vợ là Ngô Thị Ước (33 tuổi; ngụ phường Phước Thắng, TP.HCM) và con ruột là Lê Xuân Đức trực tiếp nhận hàng, giao tiền. Toàn bộ hành vi phạm tội bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ ngay tại hiện trường.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ Nguyễn Anh Minh là người trực tiếp thu gom, cưa phá đầu đạn để lấy thuốc nổ bán cho Nguyễn Văn Nguyên. Qua vận động, đối tượng đã tự nguyện giao nộp 1 đầu đạn nghi pháo, 1 máy dò kim loại và số thuốc nổ còn lại.

Một số tang vật thu được.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Trần Văn Châu (54 tuổi, ngụ xã Đak Ơ (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cũ), thành phố Đồng Nai) là đối tượng trực tiếp tháo gỡ đầu đạn để lấy thuốc nổ, đồng thời thu gom thêm thuốc nổ từ nhiều nguồn khác nhau nhằm bán kiếm lời. Sau khi có được số thuốc nổ với khối lượng lớn, Châu đã bán lại cho Nguyễn Văn Nguyên để tiếp tục tiêu thụ trong đường dây.

Đáng chú ý, kết quả điều tra còn xác định Nguyễn Văn Nguyên đã nhiều lần mua bán thuốc nổ với các đối tượng tại tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể, ngày 23/6, Nguyên bán 6kg thuốc nổ cho Lê Đức Hương (58 tuổi; ngụ: xã Đồng Kho (xã Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cũ), tỉnh Lâm Đồng), sau đó số thuốc nổ này tiếp tục được bán qua nhiều người trung gian trước khi đến tay Trần Thanh Minh (38 tuổi; ngụ xã Đồng Kho, tỉnh Lâm Đồng) để sử dụng vào hoạt động khai thác đá trái phép. Khi được cơ quan Công an mời làm việc, Trần Thanh Minh đã tự nguyện giao nộp 2kg thuốc nổ còn lại. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Nguyên, lực lượng Công an tiếp tục thu giữ thêm 7kg thuốc nổ chưa kịp tiêu thụ.

Tổng cộng, Ban chuyên án đã thu giữ 16,1kg thuốc nổ, gồm số thuốc nổ thu giữ quả tang, số đối tượng tự nguyện giao nộp và số thu giữ trong quá trình khám xét; đồng thời thu giữ 2 vỏ đầu đạn cùng nhiều vật chứng liên quan.

Kết quả giám định ban đầu của cơ quan chuyên môn xác định toàn bộ mẫu vật thu giữ đều có thành phần TNT - thuốc nổ quân dụng, là loại vật liệu nổ có sức công phá lớn, việc tàng trữ, vận chuyển, mua bán và sử dụng trái phép có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng con người, tài sản và an ninh, trật tự.

Đối với Lê Xuân An, sau khi vụ việc bị phát hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp vận động gia đình, người thân, đến ngày 28/6, đối tượng đã đến Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đầu thú và khai nhận hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ. Quá trình điều tra, An còn khai nhận đã bán 100 kíp nổ cho một đối tượng khác để cấn trừ khoản nợ cá nhân.

Công an TP.HCM đề nghị người dân tuyệt đối không tham gia mua bán, cất giữ, vận chuyển hoặc sử dụng trái phép vật liệu nổ; khi phát hiện bom, mìn, đầu đạn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh hoặc phát hiện các hành vi nghi vấn liên quan đến mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vật liệu nổ cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời tiếp nhận, xử lý, bảo đảm an toàn cho cộng đồng.