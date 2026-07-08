Bắt 85 đối tượng trong 2 đường dây cá độ bóng đá giao dịch 3.500 tỷ đồng

Tóm tắt

VOV.VN - Công an TP.HCM vừa triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 3.500 tỷ đồng, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 85 đối tượng.

