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VOV.VN - Công an TP.HCM vừa triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 3.500 tỷ đồng, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 85 đối tượng.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_bat_85_doi_tuong_trong_2_duong_day_ca_do_bong_da_giao_dich_3.500_ty_dong.m3u8
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Từ khóa
Bắt 85 đối tượng trong 2 đường dây cá độ bóng đá giao dịch 3.500 tỷ đồng
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2026-07/tiktok_bat_85_doi_tuong_trong_2_duong_day_ca_do_bong_da_giao_dich_3.500_ty_dong.m3u8
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