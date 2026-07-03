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VOV.VN - Công an TP.HCM đã tiếp nhận hồ sơ về vụ án ca sĩ Tăng Nhật Tuệ cùng hàng chục người vừa bị công an bắt giữ trong đợt triệt phá đường dây tổ chức, tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_bat_ca_si_tang_nhat_tue_cung_hang_chuc_bi_can_mua_ban_tang_tru_ma_tuy.m3u8
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Từ khóa
Bắt ca sĩ Tăng Nhật Tuệ cùng hàng chục bị can mua bán, tàng trữ ma túy
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2026-07/tiktok_bat_ca_si_tang_nhat_tue_cung_hang_chuc_bi_can_mua_ban_tang_tru_ma_tuy.m3u8
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