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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Thành, 32 tuổi, trú tại thôn Tây Chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok-bat-can-bo-ngan-hang-lua-dao-han-chiem-doat-hon-29-ty-dong.m3u8
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2026-07/tiktok-bat-can-bo-ngan-hang-lua-dao-han-chiem-doat-hon-29-ty-dong.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
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