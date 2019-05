Bắt Chủ tịch hội cựu chiến binh xã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 22/5, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) khởi tố bị can, bắt giam Moong Văn Tình (44 tuổi, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Chủ tịch hội cựu chiến binh xã Chiêu Lưu) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa.

Trước đó, vào tháng 4/2016 Lữ Thị Thúy (37 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn) bị công an khởi tố tội mua bán người. Biết được việc này, Moong Văn Tình đang đương chức Chủ tịch hội cựu chiến binh xã Chiêu Lưu đã gặp Thúy và hứa rằng nếu đưa đưa tiền sẽ lo được việc giảm án.

Chị Thúy đã 3 lần đưa tổng cộng cho Tình hơn 48 triệu đồng tiền mặt. Tuy nhiên sau đó bị can Lữ Thị Thúy sau đó bị tòa tuyên 4 năm tù nhưng cho hoãn thi hành án vì nuôi con nhỏ dưới 36 tháng.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Trở về địa phương, Thúy sau tìm Tình để hỏi "vì sao nhận tiền mà không lo được việc giảm án" nhưng không nhận được câu trả lời. Biết bị lừa, gia đình người phụ nữ này tố cáo tới cảnh sát.

Cơ quan điều tra cho biết, một số người khác cũng có đơn tố cáo họ là nạn nhân của bị can Moong Văn Tình trong một số vụ chiếm đoạt tài sản khác. Hiện vụ án đang được công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra làm rõ./.