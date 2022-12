Bắt cóc con nợ về giao cho chủ nợ, 9 bị cáo lĩnh 174 năm tù 

Ngày 6/12, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 9 bị cáo tội danh giết người và bắt giữ người trái pháp luật với tổng mức án 174 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Các bị cáo bị tuyên án với hai tội danh giết người và bắt giữ người trái pháp luật gồm Chung Tấn Tuấn (27 tuổi), ngụ huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) 24 năm tù; Trần Văn Nam (30 tuổi), ngụ TP. Rạch Giá (Kiên Giang) 21 năm tù; Liêu Hoàng Tuấn (25 tuổi), ngụ TP. Rạch Giá 19 năm tù; Danh Luận (26 tuổi), ngụ huyện Châu Thành (Kiên Giang) 20 năm tù; Danh Bé An (26 tuổi), ngụ TP. Rạch Giá 20 năm tù; Trần Khánh Việt (28 tuổi), ngụ TP. Rạch Giá 19 năm tù; Trần Văn Thảnh (31 tuổi), ngụ TP. Rạch Giá 19 năm tù về. Riêng Trần Tuấn Thanh (29 tuổi), ngụ TP. Cần Thơ và Trần Văn Tài (33 tuổi), ngụ TP. Rạch Giá cùng mức án 16 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, ngày 8/1/2021, 7 người trong nhóm của Trần Khánh Việt gồm Chung Tấn Tuấn (Tuấn Trấu), Trần Văn Nam, Trần Văn Thảnh, Danh Bé An, Danh Luận, Liêu Hoàng Tuấn (Tuấn Đen)và Trần Khánh Việt dùng cây súng bắn đạn cao su làm hung khí đi đến quán nhậu Tuấn Anh, ở ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thanh khống chế và bắt đưa Phạm Thị Thúy An đưa lên xe ô tô Innova biển kiểm soát 68A- 125.92 chạy về hướng Minh Lương.

Lúc này trên xe có Trần Văn Thảnh, Liêu Hoàng Tuấn, Danh Bé An, Danh Luận, xe do Trần Khánh Việt điều khiển.

Lý do bắt Thúy An vì cô này nợ tiền của bà Hạnh ở Bạc Liêu (chưa rõ nhân thân, lai lịch) và bỏ trốn về Kiên Giang. Sau khi bắt Thuý An lên xe, cả nhóm đi đến gần khu vực bến xe Rạch Sỏi trên quốc lộ 61 thuộc ấp Sua Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành thì bị nhóm của Trần Văn Nghĩa, là bạn trai Thuý An đuổi theo, chặn đầu xe và yêu cầu thả Thuý An nhưng nhóm của Việt khóa chặt cửa, cố thủ trong xe.

Nhóm của Nghĩa còn có Lê Văn Tuấn (bự), Phạm Văn Triêu và Phạm Thị Thủy. Khi chặn được đầu xe, Lê Văn Tuấn lấy dao đâm thủng 4 bánh xe và lấy đá chèn bánh xe ô tô lại nhằm mục đích không cho nhóm của Trần Khánh Việt chạy đi để chờ cơ quan công an đến giải quyết.

Trong quá trình bị nhóm của Nghĩa đuổi theo chặn xe thì Danh Luận gọi điện cho đồng bọn để đến giải vây. Đồng bọn của Luận đã mang theo hung khí như súng bắn đạn cao su, mác, dao tự chế chạy đến, có thêm Trần Tuấn Thanh và Trần Văn Tài tham gia. Khi đến nơi, Trần Văn Nam cầm súng bắn 2 phát chỉ thiên làm những người có mặt tại hiện trường hoảng sợ bỏ chạy.

Trần Tuấn Thanh xông đến chém bị thương Lê Văn Tuấn (bự), Chung Tấn Tuấn cầm dao tự chế chém Phạm Văn Triêu làm Triêu gục chết tại chỗ và dùng hung khí đánh đuổi theo nhóm Tuấn (bự) về hướng thị trấn Minh Lương để chém nhưng may mắn Tuấn (bự) chạy thoát.

Sau khi đánh đuổi nhóm người yêu của Thuý An, nhóm của Việt điều khiển xe về phường Vĩnh Lợi và nhốt Thuý An trong căn nhà trống, cất giấu hung khí. Ngày 14/1/2021, Trần Tuấn Thanh, Chung Tấn Tuấn, Trần Văn Nam, Liêu Hoàng Tuấn, Danh Luận, Danh Bé An, Trần Văn Tài, Trần Văn Thảnh, Trần Khánh Việt bị bắt giữ để điều tra về tội giết người và bắt, giữ người trái pháp luật. Riêng Trần Tuấn Thanh và Trần Văn Tài phạm tội giết người./.