Bắt đối tượng cầm dao cướp tiệm vàng ở Vĩnh Long

Chiều 31/1, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa bắt được đối tượng cướp tiệm vàng trên địa bàn thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long chỉ sau vài giờ gây án.

Trước đó, vào khoảng 11h sáng 31/1, nhận được tin báo có xảy ra vụ cướp tiệm vàng T.K.L ở phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, lực lượng công an khẩn trương tiến hành điều tra.

Huỳnh Dũng Em bị bắt.

Qua xác minh, khoảng 10h25 sáng cùng ngày, anh P.T.T. đang ngồi trong tiệm vàng cùng với B.T.N.Q. thì có một nam thanh niên đậu xe máy trước tiệm.

Thanh niên này đi vào bên trong tiệm vàng, tay cầm thanh sắt và dao nhọn đe dọa, buộc những người bên trong đưa tiền, vàng. Do quá bất ngờ, nạn nhân hoảng sợ, nên đã ném tiền, vàng ra khỏi quầy. Đối tượng nhanh chóng gom hết tiền, vàng rồi lên xe máy tẩu thoát.

Công an thị xã Bình Minh phối hợp với Công an địa phương và quần chúng nhân dân khẩn trương điều tra, truy xét. Đến hơn 14h chiều cùng ngày, công an đã làm rõ thủ phạm là Huỳnh Dũng Em (SN 1985, ngụ xã Thành Lợi) và tiến hành bắt giữ.

Vụ việc đang được xử lý theo quy định./.