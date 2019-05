Bắt đối tượng dùng dao đâm chết người do mâu thuẫn tại đám giỗ

Ngày 28/5, thông tin từ công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã bàn giao đối tượng Phạm Văn Niêm (SN 1985, trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc) cho phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để điều tra.

Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân Hiếu đã tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 14h30 chiều 26/5, anh Thái Viết Hiếu (SN 1988, trú tại xã Nghi Vạn) đến ăn giỗ tại nhà người thân trong xóm.

Sau khi ăn uống, anh Hiếu xảy ra mâu thuẫn, xô xát với Phạm Văn Niêm (SN 1985, trú tại xóm 11, xã Nghi Vạn). Được mọi người can ngăn, Niêm bỏ về.

Khoảng 30 phút sau, Niêm quay trở lại, trên tay cầm theo 1 con dao. Đối tượng tiếp cận anh Hiếu, đâm 1 nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Anh Hiếu được người dân đưa đến BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu trong tình trạng tổn thương nặng vùng bụng, đường tiêu hóa.

Dù được các bác sĩ phẫu thuật, điều trị, tuy nhiên anh Hiếu đã tử vong vào lúc 10h50 trưa nay, 28/5.

Đối tượng Niêm sau đó cũng bị Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ để điều tra. Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ./.