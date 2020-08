Bắt đối tượng làm giả văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Long Thành – Đồng Nai cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Thương (40 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu cơ quan Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an huyện Long Thành nhận được đơn tố cáo của người dân và công văn của một số cơ quan, tổ chức chuyển đến yêu cầu xác minh, điều tra làm rõ hành vi giả mạo giấy tờ để chiếm đoạt tài sản của một đối tượng chưa rõ lai lịch. Tài liệu kèm theo là một số văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường,… có chữ ký chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo… nghi là giả mạo.

Bằng giả của đối tượng Phạm Văn Thương.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Long Thành xác định, một người tự nhận là Trung tướng, đang công tác tại Bộ Công an, nhận giúp đỡ cho một số người dân muốn được duyệt dự án, giải quyết tố cáo, khiếu nại liên quan đến đất đai. Sau khi có kết quả giám định các tài liệu trên là giả, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành đã khởi tố vụ án “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Ngày 15/8, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an bắt giữ Phạm Văn Thương là nghi can thực hiện làm giả con dấu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thương, tại ấp An Thành, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, cơ quan điều tra thu giữ 4 mộc hình tròn dấu đỏ giả của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, của trại Tạm giam Công an tỉnh Bình Dương. Ngoài ra, một bằng tiến sỹ, một bằng bác sĩ đa khoa đều mang tên Phạm Văn Thương, cùng nhiều loại giấy tờ, tài liệu liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Thương bước đầu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.