Bắt đối tượng làm hồ sơ xin việc giả cho nhiều công nhân tại Bình Dương

Theo điều tra ban đầu, ngày 24/2, anh T.C.C (22 tuổi, quê Đắk Lắk) làm hồ sơ xin việc và cần giấy xác nhận thông tin cư trú nên đã dò tìm trên mạng xã hội. Ở tài khoản zalo tên “Thành Trung” có số điện thoại nhận làm giấy xác nhận thông tin cư trú nhanh chóng nên C. đã liên hệ và cung cấp số chứng minh nhân dân, thông tin cá nhân để người này làm cho với giá 300.000 đồng/tờ.

Sau đó, C. được hẹn đến gần công viên đường Huỳnh Văn Lũy (phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một) để nhận giấy xác nhận cư trú. Nghi vấn đây là giấy giả nên C. đã đến Công an phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một nhờ kiểm tra. Tại đây, công an xác định giấy trên là giả mạo.

Ngay sau đó, Công an phường Phú Tân đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Thủ Dầu Một điều tra, bắt giữ Châu Chí Quang. Thời điểm bị bắt, Quang đang cất giữ giấy xác nhận cư trú giả của anh C.V.H có đầy đủ chữ ký và dấu mộc tròn của Công an phường Phú Tân.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ thêm Đinh Quốc Trưởng. Bước đầu xác định, Trưởng là người thuê Quang giao giấy tờ giả cho khách. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều phương tiện, máy móc, giấy tờ, con dấu… để phục vụ cho việc làm giả các bộ hồ sơ xin việc.

Qua đấu tranh, công an xác định Trưởng đã làm giả nhiều bộ hồ sơ xin việc cho những người có nhu cầu để thu lợi bất chính từ 30-40 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ./.