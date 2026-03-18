Bắt đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội, chiếm đoạt 10 triệu đồng

Khoảng 15h ngày 15/3/2026, Công an phường Đông Hoa Lư tiếp nhận đơn trình báo của anh Đỗ Văn Tương (sinh năm 1990, trú tại tổ dân phố Khoái Thượng, phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) về việc bị một đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook và Zalo lừa đảo chiếm đoạt 10 triệu đồng bằng hình thức đặt cọc mua container rào.

Theo trình báo, đối tượng đăng thông tin rao bán container rào với giá 90 triệu đồng, yêu cầu anh Tương chuyển trước 10 triệu đồng tiền đặt cọc và hẹn ngày lắp đặt. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, đối tượng cắt liên lạc, không thực hiện giao dịch như thỏa thuận.

Đối tượng Lê Đắc Sỹ tại cơ quan công an

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Đông Hoa Lư đã khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo là Lê Đắc Sỹ (sinh năm 1985, trú tại phường Hồng An, thành phố Hải Phòng).

Tại cơ quan Công an, bước đầu Lê Đắc Sỹ khai nhận do thiếu tiền chi tiêu cá nhân nên đã sử dụng mạng xã hội để lừa đảo. Đối tượng giả vờ bán container rào cho anh Tương, yêu cầu đặt cọc 10 triệu đồng, sau khi nhận được tiền thì ngắt liên lạc để chiếm đoạt.

Hiện Công an phường Đông Hoa Lư đã phối hợp các đơn vị chức năng tạm giữ Lê Đắc Sỹ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.