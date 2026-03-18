中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội, chiếm đoạt 10 triệu đồng

Thứ Tư, 18:58, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, bắt giữ đối tượng sau khi nhận tiền đặt cọc rồi ngắt liên lạc với người bị hại.

Khoảng 15h ngày 15/3/2026, Công an phường Đông Hoa Lư tiếp nhận đơn trình báo của anh Đỗ Văn Tương (sinh năm 1990, trú tại tổ dân phố Khoái Thượng, phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) về việc bị một đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook và Zalo lừa đảo chiếm đoạt 10 triệu đồng bằng hình thức đặt cọc mua container rào.

Theo trình báo, đối tượng đăng thông tin rao bán container rào với giá 90 triệu đồng, yêu cầu anh Tương chuyển trước 10 triệu đồng tiền đặt cọc và hẹn ngày lắp đặt. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, đối tượng cắt liên lạc, không thực hiện giao dịch như thỏa thuận.

bat doi tuong lua dao qua mang xa hoi, chiem doat 10 trieu dong hinh anh 1
Đối tượng Lê Đắc Sỹ tại cơ quan công an

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Đông Hoa Lư đã khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo là Lê Đắc Sỹ (sinh năm 1985, trú tại phường Hồng An, thành phố Hải Phòng).

Tại cơ quan Công an, bước đầu Lê Đắc Sỹ khai nhận do thiếu tiền chi tiêu cá nhân nên đã sử dụng mạng xã hội để lừa đảo. Đối tượng giả vờ bán container rào cho anh Tương, yêu cầu đặt cọc 10 triệu đồng, sau khi nhận được tiền thì ngắt liên lạc để chiếm đoạt.

Hiện Công an phường Đông Hoa Lư đã phối hợp các đơn vị chức năng tạm giữ Lê Đắc Sỹ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

tim_bi_hai_trong_vu_lua_dao_qua_mang_xa_hoi_tai_ha_noi.jpg

Tìm bị hại trong vụ lừa đảo qua mạng xã hội tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 15/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Đăng Hiệp (sinh năm 1991; trú tại phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến hoạt động mua bán thiết bị điện tử qua mạng xã hội.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Tag: Công an phường Đông Hoa Lư Ninh Bình chiếm đoạt
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố đối tượng lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng
Khởi tố đối tượng lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng

VOV.VN - Lợi dụng mạng xã hội để rao bán phương tiện cơ giới giá rẻ, Phạm Thái Bình đã dùng thủ đoạn yêu cầu chuyển tiền đặt cọc rồi cắt liên lạc, chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng của hàng trăm nạn nhân.

Khởi tố đối tượng lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng

Khởi tố đối tượng lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng

VOV.VN - Lợi dụng mạng xã hội để rao bán phương tiện cơ giới giá rẻ, Phạm Thái Bình đã dùng thủ đoạn yêu cầu chuyển tiền đặt cọc rồi cắt liên lạc, chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng của hàng trăm nạn nhân.

Công an Đà Nẵng tìm bị hại trong vụ án lừa đảo qua mạng
Công an Đà Nẵng tìm bị hại trong vụ án lừa đảo qua mạng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên toàn quốc do Lê Thanh Vũ, Lương Công Hay cùng đồng bọn thực hiện.

Công an Đà Nẵng tìm bị hại trong vụ án lừa đảo qua mạng

Công an Đà Nẵng tìm bị hại trong vụ án lừa đảo qua mạng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên toàn quốc do Lê Thanh Vũ, Lương Công Hay cùng đồng bọn thực hiện.

Nhóm đối tượng người nước ngoài thuê biệt thự để lừa đảo qua mạng tại Hà Nội
Nhóm đối tượng người nước ngoài thuê biệt thự để lừa đảo qua mạng tại Hà Nội

VOV.VN - Qua điều tra, 7 đối tượng Hàn Quốc nhập cảnh Việt Nam với mục đích hoạt lừa đảo qua mạng dưới sự điều hành của 2 đối tượng Trung Quốc. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của chúng là lôi kéo, lừa đảo công dân đang sinh sống tại Hàn Quốc.

Nhóm đối tượng người nước ngoài thuê biệt thự để lừa đảo qua mạng tại Hà Nội

Nhóm đối tượng người nước ngoài thuê biệt thự để lừa đảo qua mạng tại Hà Nội

VOV.VN - Qua điều tra, 7 đối tượng Hàn Quốc nhập cảnh Việt Nam với mục đích hoạt lừa đảo qua mạng dưới sự điều hành của 2 đối tượng Trung Quốc. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của chúng là lôi kéo, lừa đảo công dân đang sinh sống tại Hàn Quốc.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật