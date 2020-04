Bắt đối tượng nhận tiền công 4 triệu đồng để vận chuyển ma túy thuê

Vụ việc xảy ra vào lúc 15h, khi lực lượng công an phát hiện một địa điểm nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy nên đã tiến hành phối hợp với công an xã để kiểm tra.

Đối tượng Phạm Văn Lượng tại cơ quan công an.

Tại nhà Lê Văn Minh (SN 1996, trú thôn Thanh Bình, xã Phi Liêng, huyện Đam Rông), lực lượng công an phát hiện 2 thanh niên gồm Lê Văn Minh và Phạm Văn Lượng (SN 1999, trú thôn Đạ Mur, xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông) có biểu hiện vừa sử dụng xong chất kích thích nên đã khống chế. Khám xét hiện trường, công an thu giữ nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy như kim tiêm, bật lửa, giấy bạc…

Trên người đối tượng Phạm Văn Lượng có 2 gói nilon trong suốt, bên trong có chứa chất màu trắng ngà (nghi là heroin), lực lượng Công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ các tang vật có liên quan. Theo lời khai ban đầu của Phạm Văn Lượng, đây là 2 gói ma túy được người khác thuê đi giao hộ với số tiền công là 4 triệu đồng. Công an huyện Đam Rông đã tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Bắt quả tang Trang A Lầu bán ma túy tại nhà riêng.

Trước đó, vào ngày 04/4/2020, Công an huyện Đam Rông cũng đã bắt quả tang đối tượng Trang A Lầu (SN 1988, trú thôn Dơng Glê, xã Phi Liêng, huyện Đam Rông) đang bán ma túy tại nhà riêng. Tại đây, lực lượng công an thu giữ hơn 1,5g heroin và 0,4g ma túy đá. Ngày 13/4, Cơ quan điều tra Công an huyện Đam Rông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trang A Lầu để tiếp tục điều tra./.