Tóm tắt

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Trị vừa giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Hoàng Diệu (SN 1981, trú tại thôn Vĩnh Trung, xã Vĩnh Hoàng) về hành vi dùng rựa chém gây thương tích 2 cán bộ Công an xã Vĩnh Hoàng (Quảng Trị).

