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VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Trị vừa giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Hoàng Diệu (SN 1981, trú tại thôn Vĩnh Trung, xã Vĩnh Hoàng) về hành vi dùng rựa chém gây thương tích 2 cán bộ Công an xã Vĩnh Hoàng (Quảng Trị).
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công an, Quảng Trị, Vĩnh Hoàng, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, tòa án
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2026-07/tiktok_40.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
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