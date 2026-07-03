Bắt đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài sau thời gian lẩn trốn

Theo Công an tỉnh Nghệ An, vụ án xảy ra năm 2025. Theo kết quả điều tra, Nguyễn Đình Hiếu bị xác định là đối tượng đã cấu kết với Nguyễn Thị Vinh (SN 1980, trú xóm Bắc Châu, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An) tổ chức, môi giới cho 5 công dân thường trú tại Nghệ An xuất cảnh từ Việt Nam sang châu Âu với mục đích trốn ở lại Vương quốc Anh và Cộng hòa Pháp để lao động bất hợp pháp.

Đối tượng Nguyễn Đình Hiếu. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Ngày 4/5/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Hiếu về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài". Tuy nhiên, thay vì chấp hành, Hiếu đã lẩn trốn khỏi địa phương, gây khó khăn cho công tác điều tra. Mặc dù cơ quan điều tra nhiều lần gặp gỡ, vận động người thân thuyết phục đối tượng ra đầu thú, Hiếu vẫn tiếp tục bỏ trốn.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác định sau khi thực hiện hành vi bị điều tra, Nguyễn Đình Hiếu liên tục thay đổi nơi lẩn trốn tại nhiều địa điểm thuộc các tỉnh, thành phố phía Nam.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Đình Hiếu. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Sau thời gian theo dõi, ngày 25/6/2026, khi xác định được nơi lẩn trốn của đối tượng, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An truy bắt Nguyễn Đình Hiếu, đồng thời thi hành lệnh tạm giam để phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật.

Ngày 29/6/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã truy bắt thành công bị can Nguyễn Đình Hiếu để tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.