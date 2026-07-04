Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã truy bắt thành công đối tượng Nguyễn Đình Hiếu (SN 2001, trú xóm Thượng Thọ, xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), bị can trong vụ án "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", sau thời gian lẩn trốn khỏi địa phương.
Tags hiển thị
đối tượng, Công an, truy bắt
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_bat_doi_tuong_to_chuc_cho_nguoi_khac_tron_di_nuoc_ngoai_sau_thoi_gian_lan_tron.m3u8
Chuyên mục
Transcode status
2
Transcode output
2026-07/tiktok_bat_doi_tuong_to_chuc_cho_nguoi_khac_tron_di_nuoc_ngoai_sau_thoi_gian_lan_tron.m3u8
Tác giả
Ngọc Vũ/VOV.VN
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật