Tóm tắt

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã truy bắt thành công đối tượng Nguyễn Đình Hiếu (SN 2001, trú xóm Thượng Thọ, xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), bị can trong vụ án "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", sau thời gian lẩn trốn khỏi địa phương.