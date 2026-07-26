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VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh và Công an xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Phạm Như Huỳnh (thường trú tại phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) khi đang lẩn trốn tại xã Bến Lức.
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Công an TP Cần Thơ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh, Công an xã Bến Lức, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
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2026-07/tiktok-tin-truy-na-.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
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