Bắt đối tượng "xây nhầm" 48 căn nhà trên đất người khác ở TP.HCM rồi đem bán

Chiếm đoạt đất và xây dựng trái phép quy mô lớn

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Văn Hoàng (SN 1969) được thực hiện sau quá trình thụ lý, giải quyết kiến nghị khởi tố số 186 ngày 28/2/2025 của Tòa án nhân dân (TAND) TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (nay là TAND khu vực 17, TP.HCM).

Trước đó, Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM cũng đã tiếp nhận đơn tố cáo của ông Trương Minh Ký (ngụ phường An Phú, TP.HCM- trước là TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) và chuyển hồ sơ đến Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hiện tại, các đơn vị nghiệp vụ đang triển khai khám xét nơi ở của ông Hoàng tại phường Tân Khánh, TP.HCM để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khám xét nơi ở của ông Hoàng

Hồ sơ vụ việc cho thấy, ông Trương Minh Ký là chủ sử dụng hợp pháp phần đất rộng 6.465m² tại phường Tân Khánh, TP.HCM, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 1999. Quyền sở hữu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sử dụng đất này đã được khẳng định qua các bản án hành chính sơ thẩm và phúc thẩm của TAND tỉnh Bình Dương và TAND cấp cao tại TP.HCM.

Tuy nhiên, từ năm 2017, ông Lê Văn Hoàng cùng bà Nguyễn Thị Út (SN 1976) bị tố cáo đã chiếm đoạt trái phép khu đất này, sau đó tự ý phân lô và chuyển nhượng trái quy định.

Khu đất ông Hoàng xây nhà bán cho người dân

Bất chấp quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của TAND thị xã Tân Uyên vào tháng 12/2019 về việc cấm thay đổi hiện trạng đất, hoạt động xây dựng tại đây vẫn diễn ra rầm rộ.

Đến tháng 11/2023, trên thửa đất tranh chấp đã hình thành một khu dân cư tự phát với 48 công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Đáng chú ý, một nạn nhân khác là ông Lê Quốc Vĩnh cũng đã tố giác ông Hoàng về hành vi lấn chiếm phần đất 79,5m², vốn là con đường duy nhất dẫn vào khu đất nêu trên.

Ông Hoàng ngăn cản khi ông Vĩnh (áo đen) chủ lô đất phía ngoài, đến đo đất để cất nhà

Dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng

Liên quan đến vụ án dân sự "Tranh chấp quyền sử dụng đất" tại thửa đất này, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 23/7/2024, TAND TP. Tân Uyên từng tuyên buộc các bị đơn phải tháo dỡ công trình và trả lại đất cho ông Ký. Tuy nhiên, ông Hoàng cùng 71 người có quyền lợi liên quan đã kháng cáo.

Sau đó, HĐXX TAND tỉnh Bình Dương đã quyết định hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra bổ sung do nhận thấy vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp.

Đáng chú ý, tại Bản án dân sự phúc thẩm số 622/2024/DS-PT, HĐXX TAND tỉnh Bình Dương nhận định hành vi của ông Lê Văn Hoàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự với các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS); Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai (Điều 228 BLHS); Không chấp hành án (Điều 380 BLHS).

Đối tượng Lê Văn Hoàng

Sau khi tiếp nhận đơn của các nạn nhân và căn cứ vào kiến nghị của TAND, Công an TP.HCM đang tiến hành các biện pháp điều tra để xem xét trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, Công an TP.HCM đang tiến hành đo vẽ sơ đồ vị trí, chụp ảnh hiện trạng toàn bộ khu đất đang tranh chấp (thửa đất số 87, tờ bản đồ số 16 tại phường Tân Khánh) và 48 công trình xây dựng trái phép.

Trước đó, VOV đã có loạt tin, bài liên quan đến vụ việc này. Người mua lại đất của ông Hoàng, phần lớn là công nhân, người lao động nghèo, đã dồn hết tài sản tích cóp cả đời và vay mượn để có được mái nhà, giờ đây đang đứng trước nguy cơ mất trắng.

Người dân đang mong mỏi sự vào cuộc quyết liệt và những giải pháp thấu đáo, công bằng, minh bạch từ các cấp chính quyền và cơ quan chức năng.