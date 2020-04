Bắt được Đường “Nhuệ“ - chồng nữ đại gia bất động sản ở Thái Bình

Công an tỉnh Thái Bình cho biết, hồi 21h30 phút, ngày 10/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã bắt được Nguyễn Xuân Đường (còn gọi là Đường “Nhuệ”, sinh năm 1971, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình) khi đang lẩn trốn tại khu vực xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Xuân Đường

Đối tượng Nguyễn Xuân Đường là chồng của Nguyễn Thị Dương (sinh năm 1980, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình) – đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đường Dương. Dương là doanh nhân bất động sản nối tiếng ở Thái Bình vừa bị khởi tố vì đánh đập một nhân viên xe khách.

Liên quan đến vụ việc ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Xuân Đường.

Ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Trước đó, theo điều tra ban đầu, ngày 2/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm của một công dân trú tại xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình tố giác ngày 30/3/2020 bị một số đối tượng đánh gây thương tích tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình.

Sau khi tiếp nhận giải quyết tố giác tội phạm, căn cứ tài liệu điều tra, ngày 7/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án; Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét khẩn cấp nơi ở để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích quy định tại Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự đối với Nguyễn Thị Dương, sinh năm 1980, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình; Nguyễn Đức Mạnh, sinh năm 1992, đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình; Phạm Ngọc Quý, sinh năm 2003, đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư.

Theo tài liệu điều tra ban đầu xác định: Khoảng 10h40 phút, ngày 30/3/2020, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải Phúc Cường có nhận vận chuyển 1 gói tài liệu của công ty trách nhiệm hữu hạn Đường Dương từ Thái Bình đi Hà Nội. Do người vận chuyển và người nhận không thống nhất được địa điểm giao hàng nên xảy ra mâu thuẫn và giao nhận hàng muộn.

Sau đó Nguyễn Xuân Đường đã gọi điện đe dọa, yêu cầu nhân viên công ty Phúc Cường về Thái Bình gặp Đường. Khoảng 18h20 phút, nhân viên công tý Phúc Cường đến nhà Nguyễn Xuân Đường (cũng là trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Đường Dương).

Tại đây, Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương đã tra hỏi, đe dọa nhân viên công ty Phúc Cường. Sau đó, Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Ngọc Quý đã đánh gây thương tích nhân viên công ty Phúc Cường.

Vợ chồng Dương Đường được biết đến là những đại gia chịu chơi ở Thái Bình. Trên mạng xã hội, vợ chồng Dương đăng nhiều ảnh chụp chung với loạt ca sĩ, diễn viên nổi tiếng trong các sự kiện. Riêng Nguyễn Xuân Đường còn được biết đến với biệt danh võ sư Đường “Nhuệ”. Bị can cũng xuất hiện trong một số phim ngắn phát trên YouTube. Đường hay tham gia các bộ phim thể loại “giang hồ mạng” đăng trên Youtube cùng Phú Lê, Cu Thóc, Bảo Bảo như “Chạm mặt giang hồ”, “Luật lệ giang hồ”…

Hiện, công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh điều tra mở rộng vụ án./.