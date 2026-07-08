Tóm tắt

VOV.VN - Liên quan vụ một thi thể nữ giới trôi sông được người dân phát hiện trong khu vực bờ kè phía sau Công ty May Sài Gòn 3, Công an TP.HCM đã xác minh được danh tính nạn nhân, bắt giữ nghi phạm.