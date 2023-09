Bắt giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 1,8 tỷ đồng

Hôm nay (22/9), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Quàng Huy Hà, sinh năm 1982, thường trú ở bản Pa Pe, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên - là Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư, xây dựng và thương mại Mạnh Hà (trụ sở ở tỉnh Điện Biên) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, ngày 21/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Công an huyện Điện Biên, Công an xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên triệu tập Hà theo quyết định truy tìm của Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Lai Châu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Quàng Huy Hà tại Cơ quan Cảnh sát điều tra

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Quàng Huy Hà khai nhận: Tháng 3/2022, do vay nợ nhiều người số tiền lớn không có khả năng chi trả, nên Hà đã tìm cách tiếp cận với các doanh nghiệp có khả năng kinh tế nhưng đang thiếu các công trình để làm, với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông qua quen biết với lái xe của Công ty TNHH thi công xây dựng L.H, ở phường Hưng Thanh, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Hà biết công ty này đang cần công trình thi công, nên tự giới thiệu và liên hệ với lãnh đạo công ty sang thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu để trao đổi công việc.

Tại đây, Hà tự giới thiệu mình đã nhận thi công 4 công trình tại các huyện Tam Đường, Phong Thổ, Mường Tè (Lai Châu), với tổng mức đầu tư 38 tỷ đồng. Nếu công ty L.H muốn nhận làm, Hà sẽ nhượng lại với điều kiện phải trả cho Hà 5% giá trị tổng số vốn đầu tư của công trình. Sau khi thống nhất, lãnh đạo công ty L.H đã đồng ý chuyển khoản và trả tiền mặt cho Hà tổng số 1,76 tỷ đồng. Nhận được tiền, Hà đã sử dụng tiêu sài vào mục đích cá nhân.

Quá trình làm việc và tìm hiểu thực tế tại các địa phương, công ty L.H xác định không có công trình nào như Hà đã trao đổi. Sau khi biết mình bị lừa, công ty L.H đã yêu cầu Hà trả lại số tiền trên, nhưng Hà đã bỏ trốn khỏi địa phương nên đã trình báo cơ quan Công an.

Ngày 21/9/2023, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên đã phát hiện, bắt giữ Hà khi y đang lẩn trốn tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã thông báo các doanh nghiệp, cá nhân nào là bị hại của Quàng Huy Hà thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu để phối hợp, giải quyết.