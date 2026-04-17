Bắt giám đốc một công ty tại Đồng Nai giấu doanh thu, trốn thuế hơn 1,4 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Tiến (SN 1989) là đại diện pháp luật của Công ty TNHH Châu Kiệt An, có trụ sở tại ấp Bến Cam, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

Theo kết quả điều tra bước đầu, trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, Nguyễn Minh Tiến đã chỉ đạo nhân viên bán ra một lượng lớn hàng hóa cho khách hàng nhưng cố tình không xuất hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiến nghe đọc lệnh bắt tạm giam

Cơ quan công an xác định, mục đích việc này nhằm che giấu doanh thu thực tế để trốn tránh nghĩa vụ thuế. Hậu quả, gây thất thoát cho Ngân sách Nhà nước số tiền trên 1,4 tỷ đồng. Hành vi này đã đủ yếu tố cấu thành tội "Trốn thuế", được quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng nhận định, hành vi bán hàng không xuất hóa đơn không chỉ vi phạm pháp luật về thuế mà còn gây bất bình đẳng trong môi trường kinh doanh, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng và sự minh bạch của nền kinh tế.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.