Bắt giám đốc và phó giám đốc công ty Lam Hồng

Ngày 12/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Thanh Thuỷ (SN 1971), Giám đốc và Trần Văn Tuân (SN 1978) Phó Giám đốc Công ty cổ phần CNTT Lam Hồng về tội danh “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính công tỉnh Hà Tĩnh, Công ty cổ phần CNTT Lam Hồng và các đơn vị liên quan theo Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Thuỷ.

Công an đã khám xét nơi ở và nơi làm việc của Nguyễn Thanh Thuỷ và Trần Văn Tuân để thu thập các tài liệu, chứng cứ phục vụ quá trình điều tra vụ án.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Tuân.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.