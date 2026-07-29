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VOV.VN - Chỉ sau chưa đầy 2 giờ tiếp nhận tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, Công an xã Ân Thi (tỉnh Hưng Yên) đã bắt giữ một nghi phạm đang bỏ trốn và đến trưa hôm sau tiếp tục khống chế đối tượng còn lại, nhanh chóng làm rõ vụ án.
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Công an xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, bắt giữ, nghi phạm, bỏ trốn, vụ án
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2026-07/tiktok-hung-yen.-mp4.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
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