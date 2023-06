Bắt giữ 3 bị can trong vụ sạt lở kè đá làm 5 người thương vong tại Cao Bằng

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cao Bằng vừa tống đạt các thủ tục tố tụng đối với các bị can Nguyễn Thành Duy (SN 1987) công chức địa chính UBND phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng; Nguyễn Đức Đại (SN 1970), viên chức Đội quản lý trật tự đô thị thành phố Cao Bằng và Lê Đức Thuần (SN 1966) trú tại tổ 15, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng) là lao động tự do.

Các bị can Lê Đức Thuần, Nguyễn Đức Đại và Nguyễn Thành Duy (từ trái sang phải).

Trước đó, ngày 2/6, Cơ quan CSĐT Công an thành phố ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại tổ 4, phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng. Đồng thời, cơ quan công an cũng ra các quyết định khởi tố bị can đối với Lê Đức Thuần về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3, Điều 298 Bộ luật Hình sự; khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Đại và Nguyễn Thành Duy về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3, Điều 360 Bộ luật Hình sự; ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với 3 bị can này.

Như VOV đã thông tin, khoảng 2h30 ngày 30/4/2023, tại tổ 4, phường Duyệt Trung xảy ra vụ sập kè đá vào căn nhà của bà T.T.H., khiến 3 người là con dâu và 2 cháu nội bà H. tử vong tại chỗ; bà H. và người con trai bị thương.

Theo kết quả điều tra, công trình này do Lê Đức Thuần xây dựng và hoàn thành vào tháng 12/2021. Tuy nhiên, Thuần đã tự ý xây kè cao lên thêm hơn 3 mét so với độ cao được cấp phép mà không báo cáo, xin phép các cơ quan chức năng.

Sau đó, gia đình người bị nạn nhận thấy công trình trên có biểu hiện rạn nứt, có nguy cơ sụp đổ nên đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến UBND phường Duyệt Trung đề nghị giải quyết.

Các bị can Nguyễn Thành Duy và Nguyễn Đức Đại qua các lần kiểm tra đều không phát hiện, ghi nhận về sai phạm của công trình để có biện pháp xử lí. Hành vi sai phạm của ba bị can trên đã gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lí theo đúng quy định của pháp luật./.