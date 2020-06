Bắt giữ 3 đối tượng chở 18.000 viên ma túy từ Điện Biên sang Lào Cai

Lực lượng phòng chống ma túy – Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt giữ 3 đối tượng đang trên đường vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp từ Điện Biên sang Lào Cai.

3 đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ (ảnh Tống Huệ)

Vào khoảng 18h30 phút ngày 29/5, tại thôn Na Lăng, xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng đang có hành vi vận chuyển ma túy.



Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, 5h sáng 29/5, Hờ A Vàng (sinh năm 1993, trú tại xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) tới khu vực biên giới giáp nước bạn Lào mua 18 nghìn viên ma túy tổng hợp. Sau đó, thuê Ma A Trăng (sinh năm 1997) vận chuyển sang Lào Cai với tiền công 27 triệu đồng. Do không thạo đường mạn Lào Cai, Trăng rủ thêm Cư A Sàn (sinh năm 1976, cả Trăng và Sàn đều trú cùng xã với Hờ A Vàng) cùng sang Lào Cai.



Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, 3 đối tượng Vàng, Trăng và Sàn sử dụng 3 xe mô tô, cùng theo hướng từ xã Na Cô Sa (Điện Biên) sang Lào Cai. Khi các đối tượng di chuyển tới khu vực xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai thì bị lực lượng phòng chống ma túy phát hiện, bắt giữ.



Được biết, số ma túy này các đối tượng đã trực tiếp sang Lào, Myanmar mua về, sau đó vận chuyển từ Điện Biên sang Lào Cai tiêu thụ, tập trung vào thị trường nội địa.



Trong thời gian cao điểm phòng, chống Covid-19, nhiều chốt, trạm kiểm soát dịch bệnh, nhất là ở những khu vực giáp ranh đã được thành lập và hoạt động chặt chẽ 24/24h, khiến các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy không dám manh động. Sau giãn cách, khi các chốt kiểm soát được gỡ bỏ cũng là lúc các đối tượng tội phạm tìm đường hoạt động trở lại. Việc nhận định, đánh giá đúng tình hình, tiến tới triệt phá, bắt giữ thành công nhóm đối tượng cùng số ma túy nói trên là một trong số thành tích đáng ghi nhận của Công an tỉnh Lào Cai./.