Tóm tắt

VOV.VN - 3 bị can ở Lào Cai bị cáo buộc tham gia rửa tiền gần 48 tỷ đồng do các đối tượng người Trung Quốc lừa đảo trên mạng chiếm đoạt, qua đó thu lợi bất chính hơn 125 triệu đồng.