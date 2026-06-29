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VOV.VN - Tối 28/6, trao đổi với PV, ông Phan Quang Thắng, Chủ tịch UBND xã Vạn Xuân (tỉnh Hưng Yên), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong và một người khác bị thương nặng.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_bat_giu_anh_re_dam_em_vo_tu_vong_o_hung_yen.m3u8
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Bắt giữ anh rể đâm em vợ tử vong ở Hưng Yên
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2026-06/tiktok_bat_giu_anh_re_dam_em_vo_tu_vong_o_hung_yen.m3u8
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