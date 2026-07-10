Bắt giữ cô gái bán thực phẩm tăng cường sinh lý nam giới giả

Tóm tắt

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Tuyết Nga (sinh năm 1999, trú tại xã Đông Thành, Phú Thọ) về hành vi buôn bán hàng giả là thực phẩm.

