Bắt giữ đối tượng cướp tài sản tại phòng tập Aerobic sau 6 giờ gây án

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h sáng ngày 15/3/2026, trong lúc một người phụ nữ đang tập Aerobic tại phòng tập thuộc Tân Châu, Nghệ An, bất ngờ bị một nam thanh niên xông vào dùng dao đe dọa, tấn công nhằm cướp sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 30 triệu đồng. Tuy nhiên, do nạn nhân chống trả quyết liệt nên đối tượng đã bỏ chạy, không thực hiện được hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Mã Văn Vũ tại Cơ quan Công an.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công an xã Tân Châu và lực lượng công an các địa phương liên quan khẩn trương truy xét. Sau 6 giờ gây án, đến khoảng 11 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng Mã Văn Vũ (sinh năm 1996), trú tại Diễn Châu, khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa phương.

Tang vật vụ án thu giữ

Tại cơ quan công an, bước đầu Mã Văn Vũ khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng nên đã chuẩn bị dao làm hung khí, mượn xe mô tô của một người bạn, sau đó che biển số, đeo khẩu trang che mặt và chạy đến phòng tập Aerobic nơi xảy ra vụ việc để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.