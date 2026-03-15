  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bắt giữ đối tượng cướp tài sản tại phòng tập Aerobic sau 6 giờ gây án

Chủ Nhật, 22:59, 15/03/2026
VOV.VN - Ngày 15/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an xã Tân Châu và các đơn vị liên quan đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản tại một phòng tập Aerobic trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h sáng ngày 15/3/2026, trong lúc một người phụ nữ đang tập Aerobic tại phòng tập thuộc Tân Châu, Nghệ An, bất ngờ bị một nam thanh niên xông vào dùng dao đe dọa, tấn công nhằm cướp sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 30 triệu đồng. Tuy nhiên, do nạn nhân chống trả quyết liệt nên đối tượng đã bỏ chạy, không thực hiện được hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Mã Văn Vũ tại Cơ quan Công an.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công an xã Tân Châu và lực lượng công an các địa phương liên quan khẩn trương truy xét. Sau 6 giờ gây án, đến khoảng 11 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng Mã Văn Vũ (sinh năm 1996), trú tại Diễn Châu, khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa phương.

Tang vật vụ án thu giữ

Tại cơ quan công an, bước đầu Mã Văn Vũ khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng nên đã chuẩn bị dao làm hung khí, mượn xe mô tô của một người bạn, sau đó che biển số, đeo khẩu trang che mặt và chạy đến phòng tập Aerobic nơi xảy ra vụ việc để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bá Thăng/VOV.VN
Tin liên quan

Cần Thơ bắt giữ nhóm dàn cảnh cướp tài sản tại Khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp
VOV.VN - Hôm nay 14/3, Công an thành phố Cần Thơ thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã An Ninh đã khẩn trương truy xét, bắt giữ một số đối tượng có liên quan vụ dàn cảnh cướp giật tài sản xảy ra tại Khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp.

Chính thức thông tin vụ xịt thuốc mê, thôi miên cướp tài sản ở Đắk Lắk
VOV.VN - Ngày 2/3, Công an xã Krông Pắk cho biết, đã có báo cáo chính thức gửi Công an tỉnh Đắk Lắk liên quan thông tin lan truyền trên mạng xã hội về nghi án “xịt thuốc mê, thôi miên để cướp tài sản” tại khu vực chợ nhỏ Hòa An, đồng thời khẳng định đây là thông tin sai sự thật.

Khởi tố 2 thanh thiếu niên cướp giật tài sản của học sinh
VOV.VN - Do thiếu tiền tiêu xài, Mạnh và Quân chở nhau bằng xe máy không gắn biển kiểm soát, giật túi xách của nữ sinh rồi tăng ga bỏ chạy trong đêm.

