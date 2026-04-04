Bắt giữ đối tượng điều hành khai thác vàng trái phép, sử dụng vật liệu nổ

Sau khi bị bắt, đối tượng được di lý về Đà Nẵng để phục vụ điều tra hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ” liên quan đến đường dây khai thác vàng trái phép.

Theo điều tra, Trương Công Hải, sinh năm 1977, trú xã Bình Thạnh, TP. Đà Nẵng cùng một số đối tượng góp vốn tổ chức khai thác vàng trái phép tại khu vực bãi Nà Cau, tiểu khu 556, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cũ).

Hồ Chí Trung (giữa) lúc bị bắt

Từ cuối tháng 3/2025, Hải thuê Trung điều hành hoạt động khai thác, quản lý công nhân, trực tiếp đặt và kích nổ mìn phục vụ khai thác.

Sáng 24/4/2025, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện một hầm lò đào sâu khoảng 7m cùng nhiều máy móc phục vụ khai thác, chế biến quặng. Tại hiện trường, Trung chỉ đạo 4 đối tượng khác khai thác đá, lọc quặng nhưng đã bỏ trốn trước khi bị bắt giữ. Cơ quan chức năng thu giữ 6 thỏi mìn còn khả năng sử dụng, 85kg quặng chứa vàng cùng nhiều thiết bị liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Hồ Chí Trung. Ngày 2/4/2026, sau thời gian truy xét, lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ Trung tại xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk.

Hiện đối tượng đã bị di lý về Trại tạm giam số 2, Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.