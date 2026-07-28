Bắt giữ đối tượng liên quan vụ lừa đảo khi vừa xuống sân bay Cát Bi

Tóm tắt

VOV.VN - Ngay khi hạ cánh xuống Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng), đối tượng Phạm Ngọc Anh đã bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên phạm vi toàn quốc.