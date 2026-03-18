Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Hà Nội, nhanh chóng thu hồi tang vật

Thứ Tư, 15:54, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 18/3, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Thanh Liệt vừa kịp thời bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản, nhanh chóng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng Ngân Hoàng Anh (sinh năm 2009, trú tại tỉnh Nghệ An) là người thực hiện hành vi trộm cắp.

bat giu doi tuong trom cap tai san tai ha noi, nhanh chong thu hoi tang vat hinh anh 1
Đối tượng Ngân Hoàng Anh

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận trước đó đã trộm cắp một xe máy nhãn hiệu Honda Wave, mang biển kiểm soát 29X2-04419 tại khu vực quán bia Phương Trang (ngõ 66B, Triều Khúc). Giá trị tài sản bị chiếm đoạt ước tính khoảng 8 triệu đồng.

Hiện Công an phường Thanh Liệt đã hoàn thiện hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Vụ việc tiếp tục được củng cố, làm rõ nhằm phục vụ công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Cao Thắng/VOV.VN
Tin liên quan

Khống chế đối tượng vừa trộm cắp xe máy, bỏ chạy khi gặp CSGT Hà Nội

VOV.VN - Ngày 15/2, Công an TP Hà Nội cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn phường Phú Diễn, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông đã kịp thời phát hiện, khống chế một đối tượng vừa thực hiện hành vi trộm cắp xe máy.

Bắt nam thanh niên trộm cắp xe máy tại khu đô thị ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 21/1, Công an phường Tây Mỗ, TP Hà Nội cho biết, vừa bắt giữ một đối tượng trộm cắp tài sản tại một khu đô thị trên địa bàn và thu hồi tang vật là xe máy bị lấy trộm.

