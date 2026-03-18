Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Hà Nội, nhanh chóng thu hồi tang vật

Theo đó, qua công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng Ngân Hoàng Anh (sinh năm 2009, trú tại tỉnh Nghệ An) là người thực hiện hành vi trộm cắp.

Đối tượng Ngân Hoàng Anh

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận trước đó đã trộm cắp một xe máy nhãn hiệu Honda Wave, mang biển kiểm soát 29X2-04419 tại khu vực quán bia Phương Trang (ngõ 66B, Triều Khúc). Giá trị tài sản bị chiếm đoạt ước tính khoảng 8 triệu đồng.

Hiện Công an phường Thanh Liệt đã hoàn thiện hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Vụ việc tiếp tục được củng cố, làm rõ nhằm phục vụ công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn.