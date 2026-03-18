Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản từng gây ra nhiều vụ ở Hà Nội

Thứ Tư, 14:17, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 18/3, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Đại Xuyên vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản, có tiền án và dương tính với ma túy, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự

Trong quá trình tuần tra, Công an xã Đại Xuyên (TP Hà Nội) đã kịp thời bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản, bước đầu làm rõ nhiều vụ việc liên quan, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Trước đó, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Đại Xuyên (TP Hà Nội) đã phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn và tiến hành kiểm tra hành chính.

bat giu doi tuong trom cap tai san tung gay ra nhieu vu o ha noi hinh anh 1
Đối tượng Trương Thanh Hải

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng là Trương Thanh Hải (sinh năm 2003, trú tại xã Đại Xuyên), có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Kết quả test nhanh cho thấy đối tượng dương tính với ma túy.

Tại cơ quan công an, Hải khai nhận đã thực hiện hành vi đột nhập vào nhà một người dân trên địa bàn vào ngày 09/3/2026 để trộm cắp tài sản. Ngoài ra, đối tượng còn khai trước đó đã thực hiện thêm 4 vụ trộm cắp khác trên địa bàn.

Hiện Công an xã Đại Xuyên đang lập hồ sơ, tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh báo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản, góp phần phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trộm cắp tài sản.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: trộm cắp Hà Nội Công an xã Đại Xuyên trộm cắp tài sản Công an Hà Nội Trương Thanh Hải
Tin liên quan

Công an Hà Nội nhanh chóng bắt giữ 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy
VOV.VN - Ngày 24/2, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Tiến Thắng vừa kịp thời điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn và khu vực lân cận, góp phần bảo đảm an ninh trật tự cơ sở.

Khống chế đối tượng vừa trộm cắp xe máy, bỏ chạy khi gặp CSGT Hà Nội
VOV.VN - Ngày 15/2, Công an TP Hà Nội cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn phường Phú Diễn, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông đã kịp thời phát hiện, khống chế một đối tượng vừa thực hiện hành vi trộm cắp xe máy.

