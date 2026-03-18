Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản từng gây ra nhiều vụ ở Hà Nội

Trong quá trình tuần tra, Công an xã Đại Xuyên (TP Hà Nội) đã kịp thời bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản, bước đầu làm rõ nhiều vụ việc liên quan, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Trước đó, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Đại Xuyên (TP Hà Nội) đã phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn và tiến hành kiểm tra hành chính.

Đối tượng Trương Thanh Hải

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng là Trương Thanh Hải (sinh năm 2003, trú tại xã Đại Xuyên), có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Kết quả test nhanh cho thấy đối tượng dương tính với ma túy.

Tại cơ quan công an, Hải khai nhận đã thực hiện hành vi đột nhập vào nhà một người dân trên địa bàn vào ngày 09/3/2026 để trộm cắp tài sản. Ngoài ra, đối tượng còn khai trước đó đã thực hiện thêm 4 vụ trộm cắp khác trên địa bàn.

Hiện Công an xã Đại Xuyên đang lập hồ sơ, tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh báo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản, góp phần phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trộm cắp tài sản.