Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn tại Ninh Bình

Tóm tắt

VOV.VN - Công an xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình đã phát hiện và bắt giữ thành công Hoàng Văn Hà, đối tượng bị Công an tỉnh Cà Mau truy nã đặc biệt nguy hiểm, khi đang lẩn trốn tại địa phương.

