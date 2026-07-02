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VOV.VN - Công an xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình đã phát hiện và bắt giữ thành công Hoàng Văn Hà, đối tượng bị Công an tỉnh Cà Mau truy nã đặc biệt nguy hiểm, khi đang lẩn trốn tại địa phương.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_bat_giu_doi_tuong_truy_na_dac_biet_nguy_hiem_dang_lan_tron_tai_ninh_binh.m3u8
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Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn tại Ninh Bình
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2026-07/tiktok_bat_giu_doi_tuong_truy_na_dac_biet_nguy_hiem_dang_lan_tron_tai_ninh_binh.m3u8
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