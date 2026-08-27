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Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ Năm, 16:49, 27/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ Nguyễn Văn Tịnh (SN 1990, trú thôn Hòa Vang 3, xã Hưng Lộc, TP Huế), đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an TP Hải Phòng  thông tin, thực hiện công tác đấu tranh, phòng ngừa và trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, xác minh, truy bắt các đối tượng đang bị truy nã, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Qua công tác nắm tình hình, rà soát địa bàn và quản lý đối tượng, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện tung tích Nguyễn Văn Tịnh - đối tượng đang bị truy nã theo Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm số 5788, ngày 10/7/2026 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng.

bat giu doi tuong truy na dac biet nguy hiem ve toi lua dao chiem doat tai san hinh anh 1
Đối tượng Nguyễn Văn Tịnh

Ngay sau khi xác định nơi đối tượng đang lẩn trốn, lực lượng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy bắt và bắt giữ thành công Nguyễn Văn Tịnh.

Việc bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm góp phần phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại.

Qua vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là thủ đoạn thông qua mạng xã hội, điện thoại, tài khoản ngân hàng; giả danh cơ quan chức năng; tuyển dụng việc làm; đầu tư trực tuyến hoặc đưa ra những thông tin, lời hứa hẹn không có căn cứ nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công an TP Hải Phòng đề nghị người dân chủ động nâng cao ý thức phòng ngừa, chấp hành pháp luật, đồng thời tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng địa bàn an toàn.

 

PV/VOV.VN
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